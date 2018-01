Idosos doentes são dispensados de ir a órgãos públicos A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou na manhã desta quarta-feira, 23, um projeto que acaba com a obrigação de idosos, quando estiverem doentes, de comparecer a órgãos públicos para resolver assuntos de seu interesse ou referente a alguma demanda do próprio órgão. Caso não receba nenhum pedido de apreciação em plenário, a matéria, que altera o Estatuto do Idoso, segue direto para sanção da presidente Dilma Rousseff.