Iêmen tem mais de 100 mortes após pedido de cessar-fogo Forças do governo reportaram que mais de 100 rebeldes morreram no domingo, à medida que as batalhas se intensificaram no norte do Iêmen dois dias depois de o governo ter reforçado um pedido um cessar-fogo. Um porta-voz dos rebeldes muçulmanos xiitas, porém, questionou o número de mortes.