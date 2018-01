Ig e Kaizen anunciam a versão brasileira de Second Life Os mais de 200 mil brasileiros que acessam o universo virtual do game Second Life já podem contar com uma versão brasileira do misto de jogo e comunidade virtual, como anunciaram hoje a Kaizen Games e o portal iG. A versão localizada do game estará disponível para os usuários já no início da próxima semana (bem atrasado para quem previa um lançamento já no final do ano passado, segundo os primeiros informes das duas empresas). O anúncio, feito nesta terça-feira, foi focado no mercado publicitário, de olho nas agências que querem embarcar na onda do SL localizado. Entre as vantagens da versão localizada do jogo estão a possibilidade de comprar créditos em reais, com cartão de crédito nacional e até mesmo boleto bancário (na versão internacional, só com cartão de crédito), além da disponibilidade de instruções de uso e o suporte técnico em português. O acesso dos usuários ao universo virtual é gratuito, mas os usuários precisam pagar se quiserem personalizar seus avatares (nome dado às personificações dos usuários no jogo) ou se quiserem comprar propriedades e itens como veículos, terrenos e casas. Para acessar o game, basta baixar o software cliente do game, que estará disponível no site do Second Life brasileiro. Segundo divulgaram os executivos do iG e da Kaizen Games, projeções dão como certo de que o game terá mais de 2 milhões de brasileiros como usuários ativos até o próximo ano.