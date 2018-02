Ig Nobel da paz vai para proibição de aplausos O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, tornou ilegal o aplauso em público no fim do ano passado, logo após as palmas terem se tornado uma forma de protesto em seu país. Algumas semanas depois, a polícia de Estado não pensou duas vezes antes de prender um grupo que insistia em infringir as regras. Entre eles, um homem de um braço só. O feito ditatorial, e certamente motivo de risadas, foi laureado nesta quinta-feira, 11, com o prêmio máximo da ironia científica, o Ig Nobel.