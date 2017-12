IGP-10 desacelera alta a 1,19% em abril, diz FGV O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) registrou avanço de 1,19 por cento em abril, ante elevação de 1,29 por cento em março, com o alívio nos preços no atacado compensando a aceleração da alta no varejo, mostraram dados divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).