IGP-DI desacelera alta a 0,28% em novembro

O resultado ficou um pouco abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de alta de 0,30 por cento segundo a mediana de 23 projeções, que variaram de 0,18 a 0,63 por cento.

Em 12 meses, o índice acumula alta de 5,49 por cento, ante 5,46 por cento nos 12 meses até outubro. No acumulado do ano, o IGP-DI subiu 4,80 por cento.

Em novembro, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) avançou 0,12 por cento, após apresentar alta em outubro de 0,71 por cento. O índice calcula as variações de preços de bens agropecuários e industriais nas transações em nível de produtor e responde por 60 por cento do IGP-DI.

Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI), registrou alta de 0,68 por cento, ante avanço de 0,55 por cento no mês anterior. O índice mede a evolução dos preços às famílias com renda entre um e 30 salários mínimos mensais e corresponde a 30 por cento do IGP-DI.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) avançou 0,35 por cento em novembro, após alta de 0,26 por cento em outubro. O índice representa 10 por cento do IGP-DI.

Com a inflação no foco, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu elevar a Selic a 10 por cento na semana passada, e na ata da última reunião repetiu ser "apropriada" a manutenção do ritmo de ajuste monetário "ora em curso", mas ponderou que a transmissão dos efeitos da política monetária "ocorre com defasagens".

Ainda nesta sexta-feira o IBGE divulga os dados sobre o IPCA de novembro.

O IGP-DI é usado como referência para correções de preços e valores contratuais. Também é diretamente empregado no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) e das contas nacionais em geral.

(Por Camila Moreira; Edição de Patrícia Duarte)