IGP-M cai pelo 6o mês seguido em agosto, em 0,36%

O indicador caiu 0,36 por cento neste mês, após queda de 0,43 por cento em julho, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV), nesta sexta-feira.

Analistas consultados pela Reuters previam queda de 0,41 por cento para agosto, segundo a mediana de 30 estimativas, que variaram de baixa de 0,22 por cento a declínio de 0,59 por cento.

Entre os componentes do IGP-M, o Índice de Preços por Atacado (IPA) recuou 0,61 por cento em agosto, ante baixa de 0,85 por cento em julho.

O IPA agrícola caiu em ritmo um pouco menor, em 1,23 por cento ante 1,89 por cento no mês passado. O mesmo movimento ocorreu com o IPA industrial, com queda de 0,41 por cento em agosto, ante baixa de 0,49 por cento em julho.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,16 por cento neste mês, abaixo da elevação de 0,34 por cento no anterior.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) teve variação positiva de 0,01 por cento em agosto, contra avanço de 0,37 por cento em julho.

No ano, o IGP-M acumula queda de 2,02 por cento e nos últimos 12 meses, de 0,71 por cento.

(Por Vanessa Stelzer)