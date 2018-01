Igreja Anglicana pode processar Sony por jogo do PS3

A Igreja Anglicana poderá processar a Sony por causa de um jogo de PlayStation 3 violento no qual um dos cenários é a catedral de Manchester. A Igreja diz que a Sony não obteve nenhuma autorização para usar as imagens do local no jogo Resistance: Fall of Man. O jogo, que vendeu mais de um milhão de cópias, mostra um tiroteio virtual na catedral, no qual centenas são mortos. O bispo de Manchester, o reverendo Nigel McCulloch, descreveu a decisão de incluir a catedral da cidade no jogo como "altamente irresponsável", principalmente diante do problema com crimes com armas na cidade. "É inacreditável e altamente irresponsável que um fabricante possa recriar uma das nossas mais importantes catedrais realisticamente e encorajar as pessoas a trocar tiros no prédio", afirmou o bispo. A Igreja Anglicana está exigindo um pedido de desculpas e a remoção do jogo das lojas. Caso contrário, afirma que levará o caso à Justiça. Crime e ´fantasia´ "Aqui em Manchester, nós fazemos tudo para apoiar a nossa comunidade. Nós conhecemos a realidade de crimes com armas e o impacto terrível que têm em muitas vidas. Não é um assunto banal", completou. A Sony disse acreditar ter obtido a permissão necessária para lançar o jogo. "A Sony Computer Entertainment Europe está ciente das preocupações expressadas pelo bispo de Manchester e pelas autoridades...e nós naturalmente encaramos isso seriamente", disse a empresa em um comunicado. "Resistance: Fall of Man é um jogo de fantasia sem nenhuma base na realidade. Nós acreditamos ter pedido e obtido a permissão necessária para a criação do jogo". A Sony descreve o jogo como se passando "em uma versão imaginária da Europa dos anos 50 e os inimigos são invasores alienígenas que tentam destruir a humanidade." A empresa disse que entrará em contato com os representantes da Igreja Anglicana na segunda-feira.