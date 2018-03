Igreja grega quer clérigo condenado preso em monastério

A Igreja Ortodoxa Grega afirma que pretende estabelecer uma prisão em um monastério do século 16 para receber um clérigo condenado pela Justiça. O detento da futura prisão seria o ex-bispo de Ática, Panteleimon. Há um mês, ele foi condenado por apropriação indébita de mais de US$ 320 mil de um monastério sob sua administração. Panteleimon foi suspenso em fevereiro de 2005 e acabou sentenciado a seis anos de prisão. Atualmente, cumpre pena na prisão de segurança máxima de Korydallos. Segundo os tablóides da Grécia, o ex-bispo, que tem mais de 70 anos de idade, está sendo insultado pelos outros detentos. A proposta causou polêmica na Grécia porque muitos defendem que padres condenados na Justiça devem cumprir pena nas mesmas condições das outras pessoas que desrespeitaram as leis do país. Um porta-voz para o Santo Sínodo afirmou que o ex-bispo deveria poder ir para o monastério e cumprir sua pena em um ambiente apropriado. Além de Panteleimon, outros clérigos da Igreja Ortodoxa Grega poderão acabar na prisão. O padre Iavkos Giosakis está sendo julgado como suposto integrante de um plano de fraude que subornava juízes para conseguir penas mais leves para condenados. A Igreja Ortodoxa Grega afirma que o governo do país decidirá se a prisão no monastério poderá ser expandida para receber outros clérigos condenados. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.