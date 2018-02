Igreja na Argentina indenizará vítimas de abuso sexual Na missa deste domingo, 15, na Catedral de San Isidro, no norte da Grande Buenos Aires, os fiéis ouviram um sermão inédito, uma vez que o bispo Oscar Ojea, leu um comunicado da Igreja Católica da Argentina, na qual pediu perdão pelo crime de pedofilia protagonizado pelo padre José Antonio Mercau. O bispo Ojea também anunciou que a Igreja indenizará as quatro vítimas dos abusos sexuais do clérigo. Em 2011, o padre foi condenado a 14 anos de prisão na penitenciária de Campana, na província de Buenos Aires.