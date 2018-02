Igrejas diminuirão batidas de sinos após acordo com MP As Igrejas Católica e Evangélica de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, se comprometeram em reduzir de um minuto para aproximadamente 40 segundos o tempo das badaladas principais de seus sinos. A nova regra foi definida após reuniões com o Ministério Público. As entidades assinaram um Termo de Audiência e Acordo na última segunda-feira, 28.