Ilha brasileira ´some´ dentro do Second Life

Um dos destinos brasileiros mais conhecidos dentro do Second Life, a ilha Help Brasil, saiu do ar na noite desta quarta-feira por problemas técnicos no sistema da Linden Lab (criadora do game). Lojas e construções que estavam sendo feitas foram perdidas e o sistema do metaverso começou a apresentar lentidão desde então. "Perdi todas as alterações em uma loja que estava terminando", declarou o consultor Paulo Ferraz. Enquanto a causa dos problemas não é conhecida, o dono da Ilha Help Brasil, Rubiano Oliveira, decidiu bloquear o acesso à área. Uma visualização da mesma a partir de uma área vizinha, a Brasil Shopping (coordenadas 152.1.42) mostrava a ´desolação´ deixada na Help Brasil. "Foi pedido o ´rollback´ na Linden, que deveria restaurar a ilha à sua condição anterior", afirma Jean Liberato. Rumores em torno do círculo de usuários e empresários dentro do Second Life dão conta de que a ilha poderia até ter sido vítima de um ataque hacker, ou mesmo de sabotagem, por conta do volume de acessos. Outros usuários do Second Life relataram que o metaverso apresentou uma grande lentidão ao longo desta quinta-feira.