Ilhas brasileiras tem recorde de visitação no Second Life

O movimento de brasileiros no Second Life está gerando novos recordes para as ilhas criadas dentro do metaverso do jogo. Segundo dados colhidos ao longo desta semana, foi a primeira vez que uma ilha brasileira (nome dado às áreas onde são criados ambientes e prédios) assumiu a liderança na audiência mundial dentro do jogo. No caso, o recorde foi da Ilha Bahia, que registrou um trânsito de avatares superior a 140 mil/dia. "Até o final da tarde desta sexta-feira (dia 1º), a ilha mantinha a liderança pelo segundo dia consecutivo, com mais de 143 mil visitas registradas", disse Jean Liberato, gerente de negócios da Studio Graf, empresa que administra cinco ilhas no Continente Brasil, um território formado por várias ilhas criadas por grupos do País. Segundo o executivo, os destaques da Ilha Bahia são reproduções virtuais de pontos turísticos como o Elevador Lacerda e do Pelourinho, além de eventos musicais como uma roda de capoeira virtual, entre outros itens temáticos. A empresa de Liberato, a Studiografics, também administra outras ilhas dentro do metaverso e baseia seu modelo de negócio na já clássica assistência a outras empresas que querem montar operações dentro do game. "Além disso, montamos ilhas, terceirizamos a administração delas, vendemos itens e ainda atuamos na conversão de moeda, como uma casa de intercâmbio de lindens", diz o executivo. Outra área bem visitada por usuários brasileiros do Second Life é a Ilha Help Brasil, onde há instruções básicas em português sobre o funcionamento do SL e pacotes gratuitos para os avatares, que registra uma média de 40 mil acessos diários.