Ilhas inteiras do Second Life Brasil são colocadas à venda

Além de comprar terrenos no território oficial do País no Second Life, brasileiros agora podem comprar ilhas inteiras. A Kaizen Games, distribuidora do jogo, anunciou a novidade nesta terça-feira, 30, e colocou lotes de 65 mil metros quadrados à venda por R$ 4,9 mil cada. Além da compra em si, residentes devem pagar imposto mensal, chamado de taxa territorial virtual (TTV), avaliada em R$ 990. Tudo isso para fazer parte da chamada Mainland Brasil - ilhas com "prefixo" MLBR. O território oficial abriga algumas das principais ilhas brasileiras, como Copacabana, Mosaico, Anhangabaú e os portais de chegada de novos avatares. Para comprar qualquer terreno, residentes do Second Life devem ser assinantes "premium", com mensalidade de R$ 19,90 pagas à Kaizen. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.