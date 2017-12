Imagens digitais criadas por Warhol são reveladas por clube de computação

Uma dúzia de imagens recém-descobertas estavam em disquetes de computador de 1985 que foram acessados pelo clube de informática da universidade. Elas retratam temas comuns a Warhol, incluindo as latas de sopa Campbell, auto-retratos, bananas e Marilyn Monroe, assim como rabiscos e fotos.

O professor de arte Golan Levin, da Carnegie Mellon, disse que o trabalho foi recuperado em parte graças a postagens no YouTube de um vídeo de 1985 mostrando Warhol usando um computador para criar um retrato digital da cantora Debbie Harry.

Um fã de Warhol, o artista Cory Arcangel, viu o vídeo do YouTube e em 2011 começou a investigar se havia mais arte de Warhol em computadores para serem encontradas.

Sua pesquisa o levou aos arquivos do Museu Andy Warhol, em Pittsburgh, onde ele encontrou disquetes que permaneciam sem identificação porque o museu não tinha a tecnologia antiga necessária para lê-los.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Arcangel ajudou a fazer a conexão entre o museu e o clube de computação da universidade de Carnegie Mellon, em Pittsburgh, uma das principais escolas de tecnologia norte-americanas.

Depois de algumas investigações digitais, o clube usou um processo chamado Retrocomputing para revelar as imagens em questão de horas.

"As imagens puramente digitais, 'aprisionadas' por quase 30 anos em disquetes armazenados nos arquivos do Museu Andy Warhol, foram descobertas e extraídas por membros do clube de computação da Carnegie Mellon University", disse a universidade em um comunicado em seu site oficial.

Os trabalhos são de propriedade da Fundação Andy Warhol, apesar de terem sido encomendados pela Commodore Internacional para promover o seu computador Amiga 1000, de 1985.

Warhol morreu em 1987, aos 58 anos.