Imagens podem levar a autores do roubo na Samsung

As câmeras mostram os criminosos usando rádios comunicadores no interior da empresa e um dos caminhões, flagrado no local do assalto, em movimento numa rodovia. "Estamos trabalhando com as imagens e montando o quebra-cabeça. Só posso dizer que a investigação está evoluindo e vamos solucionar o caso", disse o titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), Carlos Henrique Fernandes. As vítimas também examinam fotos de criminosos na tentativa de identificar os assaltantes que estavam com o rosto descoberto.

Fernandes corrigiu dados divulgados no dia anterior que, segundo ele, tinham como base informações preliminares. O número de assaltantes que invadiram a fábrica está entre 8 e 11, segundo ele. "A empresa fala em 50 reféns, mas, pelas imagens e por alguns depoimentos, achamos que são mais. Vamos aguardar a lista deles", disse o delegado. No dia anterior a Polícia Civil havia falado em pelo menos 100 reféns.

Sobre a discrepância entre o valor do roubo estimado pela Polícia Civil, de R$ 80 milhões, e o divulgado pela empresa, de R$ 14 milhões, o delegado esclareceu que a estimativa inicial levou em conta valores de mercado dos 40 mil itens roubados, entre celulares, smartphones, notebooks e câmeras digitais. Alguns lançamentos da linha de celulares chegam a custar R$ 2,5 mil.

"O cálculo do prejuízo feito pela empresa leva em conta outros valores, mas pedimos e a Samsung apresentará um levantamento detalhado." Também foram levados 12 revólveres da Sempre, empresa de segurança que atende a Samsung.

Na manhã desta terça-feira (8), o titular da DIG recebeu em Campinas representantes do Consulado da Coreia do Sul em São Paulo. Os coreanos, acompanhados por um dirigente da Samsung, queriam saber como estavam as investigações. Eles pediram pressa na solução do caso e se prontificaram a colaborar, segundo o delegado. Contatada, a Samsung informou que se manifestará assim que tiver novas informações e que está confiante no trabalho da polícia.