IMAX CHEGA A SP Criado na década de 70, apenas em 1994 foi aberta, nos EUA, uma sala comercial. Hoje há 320 salas espalhadas por 43 países. O valor gasto na primeira sala brasileira (cerca de U$S 1,5 milhão) daria para fazer um multiplex inteiro, com cinco ou seis salas. A abertura é no próximo dia 16, no Bourbon Shopping Pompeia. TELA - Com 14 metros de altura por 21 metros de largura, é quase grande o bastante para preencher todo o seu campo de visão. PROJETOR - Dois rolos de filmes de 70 mm passam juntos pelo projetor, na velocidade de 24 quadros por segundo. Para obter o efeito 3D, as lentes são alinhadas sobrepondo as imagens. SOM - Estéreo com seis canais que prometem um som cristalino. ÓCULOS 3D - Cada lente capta apenas a imagem projetada por um dos projetores. PROGRAMAÇÃO - Superproduções de Hollywood, como o novo Star Trek e Watchmen (ambos prometidos para este ano), além de documentários exclusivos, como Fundo do Mar 3D, que será exibido a partir do dia 9.