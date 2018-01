Imigração dos EUA pode confiscar laptops de viajantes A Associação de Executivos de Viagens Corporativas (ACTE), que reúne cerca de 2.500 agentes de turismo em 29 países, divulgou um alerta de que, sob a lei dos Estados Unidos, os agentes do governo podem confiscar e fazer buscas nos laptops, CDs e outros meios de armazenamento de informações quando a pessoa chega ou parte do território americano rumo a outros países. A lei se aplica tanto àqueles que possuem o passaporte americano, quanto aos que não o tem. A associação aconselha os executivos que sejam cautelosos no transporte de informações particulares nas fronteiras dos Estados Unidos. A medida limita o conteúdo que os executivos podem transportar quando viajam, já que muitos deles levam em seus laptops informações confidenciais sobre a empresa que trabalham. "A informação de que os oficiais do governo americano têm o direito de examinar, baixar, ou até mesmo confiscar o conteúdo de laptops surpreendeu a maioria de nossos membros", afirmou a diretora-executiva da ACTE, Susan Gurley. "A crença comum é de que existe direito à privacidade sobre o conteúdo de seu computador. Porém, aparentemente não existe nenhum." A ACTE, entretanto, quer explicações sobre o que é feito para proteger as informações confiscadas. " A liderança da ACTE continua a pedir esclarecimentos do governo americano sobre quais medidas, se é que há alguma, estão sendo tomadas para proteger esses conteúdos confidenciais, de empresas ou pessoas", concluiu Gurley.