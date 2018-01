Imigrantes e Rio-Santos apresentam lentidão na manhã deste domingo

Nos demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), o tráfego está normal. Mais cedo, um veículo pegou fogo na pista sul, da rodovia Anchieta no km 56. As faixas foram interditadas no local, mas liberadas há cerca de duas horas, conforme a Ecovias.

O sistema opera em esquema normal com cinco faixas com destino à capital e outras cinco para o litoral. A operação descida, na qual é ampliado o número de pistas sentido Baixada Santista, está prevista para iniciar às 10 horas e segue até as 17 horas.

Desde as 0h do dia 22 de dezembro, quando se iniciou a contagem de feriado, conforme a Ecovias, mais de 503 mil veículos desceram a serra em direção ao litoral. No sentido capital, a concessionária registrou mais de 319 mil veículos. Na última hora, desceram 4,3 mil veículos e subiram 969.

Os motoristas que seguem para o litoral norte de São Paulo enfrentam problemas na Rio-Santos, conforme o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP). O tráfego é intenso nos dois sentidos por conta do sistema pare e siga na altura do km 147, organizado pela Polícia Rodoviária Estadual, devido a fissuras na pista no sentido Maresias-Centro motivadas pelas chuvas fortes que atingiram a região. Há lentidão também em trechos urbanos de Ubatuba e Caraguatatuba.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Mogi-Berioga, segundo o DER-SP, sentido Bertioga, há congestionamento do km 57 ao 64 e lentidão do km 84 ao 88. Quem segue para Mogi não enfrenta problemas. Na rodovia Oswaldo Cruz, os motoristas encontram tráfego intenso.

Os motoristas que vão passar o feriado de Ano Novo no interior de São Paulo e decidiram viajar hoje pela manhã encontram normalidade na maioria das estradas. Ao longo do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, de acordo com a Ecopistas, o tempo é bom e as condições de tráfego também são boas. Na Dutra, sentido Rio, o tráfego é lento na pista expressa por conta do excesso de veículos, entre os quilômetros 119 e 117.

Padre Manoel da Nóbrega

A rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, está totalmente bloqueada na altura do km 289 devido à manifestação, segundo a Ecovias, concessionária responsável. Não se sabe ainda o motivo do ato. Procurada, a Ecovias informou que não tem mais detalhes sobre a manifestação e que enviou equipes para o local para averiguar.