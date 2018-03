Imigrantes ganha mais 2 faixas na volta para SP Às vésperas do feriado de Corpus Christi, o governo do Estado inaugurou nesta segunda-feira, 27, duas faixas de rolamento em um trecho de 13,5 quilômetros na Rodovia dos Imigrantes, sentido capital. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a obra tem "prazo de validade" de dez anos. É por esse tempo que o acréscimo dessa área de asfalto deve garantir "bons níveis de fluidez".