Imigrantes registra tráfego intenso no sentido de SP O tráfego de veículos era intenso no Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral sul do Estado, no início da noite de hoje. O trânsito estava carregado principalmente pela rodovia dos Imigrantes, no sentido São Paulo, com seis mil carros trafegando por hora. Entretanto, os carros não chegavam a parar em razão de congestionamentos. De acordo com o consórcio Ecovias, que administra o sistema, o fluxo de veículos já estava previsto. Como, segundo a Ecovias, 289 mil carros deixaram a capital até as 13h de hoje para ir ao litoral, gerando enormes congestionamentos durante todo o dia de ontem, o conselho da concessionária é que os motoristas antecipem a volta a São Paulo para antes do meio-dia de amanhã. Nas outras estradas do Estado, o tráfego era normal, segundo as concessionárias que operam as vias. Não havia registros de acidentes graves.