Imigrantes tem 50km de lentidão rumo ao litoral paulista Após São Paulo registrar o maior trânsito da história na tarde de ontem, véspera do feriado prolongado da Proclamação da República, a saída da cidade continuava com fluxo intenso de veículos na manhã desta sexta-feira (15). Por volta das 8 horas, a Rodovia Imigrantes em direção ao litoral paulista apresentava congestionamento do km 12 ao km 65, entre São Paulo e a chegada a São Vicente, de acordo com nota divulgada pela concessionária Ecovias.