Imigrantes tem dois acidentes em menos de quatro horas

Mais cedo, por volta das 7h30, uma pessoa morreu e outras 30 ficaram feridas em outro acidente no sentido São Paulo da rodovia, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. De acordo com a concessionária, 12 veículos - entre eles sete de passeio, duas carretas, um caminhão, uma moto e um ônibus - se envolveram em um engavetamento no km 34.

Os feridos foram socorridos a hospitais da região por viaturas da Ecovias, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Helicóptero Águia, da PM, também foi acionado. Ainda não há mais informações sobre as vítimas.

A Rodovia dos Imigrantes permaneceu totalmente bloqueada no trecho do acidente das 7h57 às 10h55. Nesse período, os motoristas tiveram de seguir pela Rodovia Anchieta. A Imigrantes foi liberada às 10h56 e, conforme a Ecovias, o trânsito segue tranquilo pelo local.

Bloqueio

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma das quatro faixas da Rodovia dos Imigrantes permanece bloqueada na altura do km 28, onde houve a colisão traseira. Segundo a Ecovias, a lentidão alcança o km 26.