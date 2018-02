Imigrantes tem trânsito lento no retorno do feriado

A rodovia dos Imigrantes tem cinco quilômetros de trânsito lento em direção a São Paulo (SP), no retorno do retorno feriado da proclamação da República, entre os quilômetros 70 e 65. Já vias de acesso, a Cônego Domenico Rangoni tem lentidão da saída do Guarujá (SP) ao pedágio e a Padre Manoel da Nóbrega do quilômetro 292 ao 287, segundo a concessionária Ecovias.

O sistema Anchieta-Imigrantes opera no sistema 8 x 2, com seis pistas da Imigrantes e duas da Anchieta operando sentido São Paulo e as outras duas da Anchieta rumo ao litoral.

Na Castello Branco, às 10h40 horas, eram três os pontos de congestionamento, devido ao excesso de veículos, com um total de 23 quilômetros de paradas: do quilômetro 79 ao 75, do 64 ao 55, e do 53 ao 51, segundo informações da CCR Viaoeste. Nas outras rodovias, o trânsito ainda é normal. O portal do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de São Paulo estava inoperante na manhã deste domingo.