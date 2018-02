IML confirma 15 mortos em queda de avião na Bahia Técnicos do Instituto Médico Legal (IML) de Porto Seguro (Bahia) confirmaram nesta manhã como sendo 15 o número de mortos - sendo quatro crianças -, no acidente com o avião modelo Super King Air B-350. A aeronave caiu por volta de 21h da sexta-feira (22) durante manobra de aterrissagem, explodindo no solo a 200 metros da cabeceira da pista do Aeroporto Terravista, em Trancoso, de propriedade do Club Med.