IML identifica mais uma vítima do acidente de helicóptero O Instituto Médico Legal (IML) de Macaé, no Rio de Janeiro, identificou na manhã de hoje o corpo de Guaraci Novaes Soares, de 44 anos, uma das vítimas do acidente com o helicóptero Super Puma L2, que prestava serviços para a Petrobras. Ontem, o IML identificou os corpos de Durval Barros da Silva, funcionário da Nadai Serviços de Alimentação, e de Adinoelson Simas Gomes, da Petrobras. Soares era empregado da Nadai e estava a bordo da aeronave que caiu na última terça-feira no mar, próximo a plataforma da Petrobras, na Bacia de Campos. Prosseguem as buscas pelo piloto Paulo Roberto Veloso Calmon, de 63 anos, da BHS Helicópteros. Calmon é a única vítima ainda desaparecida. Estavam a bordo da aeronave 20 pessoas - 17 passageiros e três tripulantes. Foram resgatadas 15 pessoas com vida, sendo que três ainda estão internadas.