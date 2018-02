IML vai averiguar se corpo carbonizado é mesmo de Eliza A Polícia Civil de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, deve enviar na tarde desta quarta-feira parte do corpo carbonizado encontrado no mês passado na cidade. O material será encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML) de Guaratinguetá, no mesmo Estado. A análise do corpo será feita a pedido da polícia de Minas Gerais, que investiga a morte de Eliza Samudio, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes Souza. Segundo a polícia, não há registro de desaparecimento de pessoa em nenhuma das quatro cidades da região de Cachoeira Paulista.