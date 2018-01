Imodesto e feliz Mais novo chef três estrelas de Paris, Eric Fréchon disse que desde a manhã de segunda-feira o telefone não parou de tocar no restaurante. “Uns ligavam para felicitar, outros para reservar mesas”, contou. “Eu tinha ouvido os boatos de que receberíamos outra estrela, mas só acreditei quando vi o guia”. A que atribui a conquista da terceira estrela? Acho que estou à altura. Quais pratos recomenda em seu restaurante? Os macaronis recheados com foie gras e trufas e a galinha de Bresse são os dois pratos-símbolo do Le Bristol. Quase todos os pratos de seu cardápio têm foie gras e trufas negras... São ingredientes da estação. Na próxima estação começam os morilles... O senhor não estava na cozinha no último jantar duas estrelas de seu restaurante... Não trabalho nos fins de semana.