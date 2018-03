Imóvel de 3 andares desaba em Salvador Um imóvel de três andares desabou na tarde desta quinta-feira, em Salvador. O local, no qual funcionava uma oficina (no térreo), um estúdio de música, no 1.º andar, e que abrigava uma residência (no 3.º pavimento), ficava no bairro periférico de Periperi e ruiu por volta das 14h30. Não há registro de feridos, mas as buscas por desaparecidos continuam.