Imóvel explode no centro do Rio e fere três Três pessoas ficaram feridas e duas permaneciam soterradas após uma explosão em um imóvel no centro do Rio de Janeiro na manhã de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu por volta das 8 horas. Após a explosão, o imóvel desabou, atingindo as vítimas. Ainda não há informações sobre qual era o tipo do imóvel.