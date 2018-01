Impecável correção de imagem O visual arrojado do quiosque da Fuji condiz com seu desempenho. Em nossos testes, foi o que melhor respondeu na avaliação geral. Com menus simples e intuitivos, o aparelho conseguiu acessar arquivos em pen-drives e cartões de memória de alta capacidade, com mais de 2 GB, em aproximadamente 30 segundos. Mesmo cartões de memória abarrotados, com mais de 800 fotos, foram lidos de forma rápida e eficiente. Os arquivos foram rapidamente indexados em miniaturas, mesmo com muitas fotos. Para navegar pelas pastas, é só tocar nos botões da tela sensível ao toque. O quiosque enviado para o Link estava com um problema de calibragem da membrana da tela, mas era um defeito isolado da máquina, ocasionado pelo constante uso. O tamanho do quiosque da Fuji,149x47x43 cm (altura, largura e profundidade), é praticamente a mesma que a dos outros concorrentes, mas a posição da tela é mais confortável de se usar. O backup de fotos também foi fácil. Em 2 minutos, um CD, compatível com PCs, com 50 fotos foi gravado. Utilizamos várias marcas de mídias, com o mesmo resultado. As impressões especiais são bastante satisfatórias. Apesar de não oferecer o mesmo nível de qualidade do quiosque da Kodak, o quiosque da Fuji se saiu bem, com molduras bonitas e calendários de bom gosto. O principal destaque do quiosque Fuji é a tecnologia de correção de imagem. O aparelho usa um software próprio, que segundo o fabricante também está presente na linha de câmeras digitais Fuji. Na prática, é o sistema de correção de imagens mais eficiente entre os quiosques testados. Além de melhorar automaticamente contraste, luminosidade, tonalidade e saturação, o software do quiosque consegue equilibrar todos os níveis de modo a deixar a imagem com um visual bastante natural. O resultado da correção automática rivaliza com o da Kodak, mas é na redução de olhos vermelhos que o quiosque Fuji se destaca. Ele consegue detectar e eliminar automaticamente os olhos vermelhos e chega ao extremo de recuperar a cor original dos olhos da pessoa fotografada. Pessoas de olhos verdes não ficam com olhos cinzas. O resultado foi ótimo em todas as tentativas. J.A. Ficha técnica FUJIFILM QUIOSQUE FUJI PREÇO POR FOTO | R$ 0,90 (em média) PREÇO DO QUIOSQUE: R$ 20 mil WEB | www.fujifilm.com.br O QUE OFERECE | O quiosque leu sem problemas cartões de memória com mais de 2 GB. A gravação de CDs foi rápida e eficiente.