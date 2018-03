Imperatriz abre com parabéns a Zico e hino do Flamengo Rio, 04/03/2014 - A Imperatriz Leopoldinense começou o "esquenta" de seu desfile com um "Parabéns para você", ao aniversariante do dia e homenageado da escola, o ex-jogador de futebol Zico. Em seguida, o hino do Flamengo foi cantado pelo intérprete Wander Pires com o apoio da arquibancada do setor 1.