Imperatriz abre sábado desfiles das campeãs no Rio As seis escolas de samba mais bem colocadas no carnaval deste ano voltam à Marquês de Sapucaí, no Rio, sábado, para provar que merecem o bom resultado que obtiveram. A noite será aberta às 21 horas, com a Imperatriz Leopoldinense, seguida da Unidos da Tijuca, Portela, Grande Rio, Salgueiro e, por fim, a grande campeã, Beija-Flor - mais uma vez, a última a desfilar. Os ingressos estão à venda em agências do Bradesco. Hoje à tarde, restavam cerca de 7 mil. A maior parte das frisas, 80%, foi comprada. As arquibancadas do setor 3, a 90 reais, esgotaram-se. Os ingressos do setor 4 ao 13 (arquibancadas e cadeiras individuais) têm preços que variam entre 70 e 145 reais. Outras informações podem ser obtidas pelo site www.liesa.com.br.