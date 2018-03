Imperatriz Leopoldinense 'brincará' com Corte portuguesa

A Imperatriz Leopoldinense irá à Marquês de Sapucaí, no Rio, com um samba simples sobre um dos capítulos mais importantes da história brasileira, o bicentenário da vinda da Família Real portuguesa para o Brasil. Será a terceira agremiação a abordar o mesmo tema no carnaval carioca, depois da São Clemente, que abriu os desfiles, na noite de domingo, e da Mocidade Independente, que inaugura o segundo dia, nesta segunda, 4. A carnavalesca Rosa Magalhães decidiu abordar mais especificamente algumas personagens: "Lendo a história, eu vi que só tinha Marias. D. João (VI) é um só e teve a Maria Antonieta; a mãe dele, d. Maria, a Louca; mais seis filhas Marias e Maria Leopoldina, que casou com seu filho Pedro, virou imperatriz e deu o nome a nossa escola." Para que esta passagem caia na boca do povo, Rosa promete apresentar um desfile claro e "o mais simples possível". Mangueira e Viradouro empolgam na 1ª noite Saiba como foram os desfiles em SP no 2º dia Saiba como foram os desfiles em SP no 1º dia Veja as melhores imagens dos desfiles em SP Qual escola de samba será campeã em SP? Qual escola de samba será campeã no Rio? Tudo sobre as escolas do Rio e os sambas As melhores imagens do Carnaval pelo Brasil Sobre a apresentação da Imperatriz Leopoldinense no Sambódromo, Rosa prefere guardar segredo. A carnavalesca só diz que o samba-enredo João e Marias é animado e que todos na comunidade já cantam. "As surpresinhas do desfile é melhor ver na hora." Os desfiles de Rosa são conhecidos como "tecnicamente impecáveis", e ela conquistou cinco títulos pela escola de samba. A agremiação carioca é a única que tirou nota máxima em todos os quesitos por três vezes (em 1980, 1989 e 2001). A bateria da Imperatriz tem, novamente, como madrinha a ex-modelo Luiza Brunet, que assumiu o posto por 11 anos, estava afastada desde 2006, mas este ano volta a representar a escola. Fundada em 1959, o primeiro ano como escola de samba foi em 1989. A escola do bairro de Ramos promete levar 3 mil integrantes à passarela do samba, em 34 alas, e ainda sete carros alegóricos. O intérprete oficial é Preto Jóia e os autores do samba-enredo são Josimar, Di Andrade, Valtencir, Carlos Kind e Jorge Arthur. O cantor Elimar Santos, o jornalista Leão Lobo e o ator Felipe Mattos irão como destaques da agremiação, que conquistou o 9º lugar em 2007. A Imperatriz foi campeã do Grupo Especial, além de 1980, 1981 e 1989, também em 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001. Terceira a desfilar, a previsão de entrada é às 23h10 desta segunda. Confira o samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense: João e Marias Maria uma princesa Também sonhava Um dia um príncipe encontrar E ouviu do rei de França Em meio ao luxo e à bonança Maria Antonieta tu serás Em Portugal, outra rainha, dona Maria A Louca não podia governar Delirava temendo a revolução E entrega o reino a João Regente assim se fez, e o imperador francês Ordena a invasão Ou ficam todos Ou todos se vão Embarcar nessa aventura "E au revoir" Napoleão Cruzaram mares Chegaram ao Brasil São novos ares, progresso e a transformação Vieram as Marias, toda fidalguia, dom João O tempo passou, irão se casar Duas Marias da mesma raiz Luisa com Napoleão E Leopoldina será nossa imperatriz Será também nome de trem Que passa em Ramos a nossa estação Onde imperam Marias e Joãos Vem brincar nesse trem amor Que vai parar na estação do coração Faz brilhar no céu Imperatriz As onze estrelas do teu pavilhão