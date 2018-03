Império dá início ao último desfile do Grupo Especial A Império da Casa Verde já entrou na avenida para apresentar o último desfile das escolas de samba do Grupo Especial do carnaval de São Paulo. Com 4.500 integrantes, a escola do tigre vai brigar pelo título de campeã com uma homenagem à música popular brasileira, desde as primeiras marchinhas de carnaval até a MPB atual. O enredo "Sambando, Cantando e Seguindo a Canção...Vem Vamos Embora para a Festa da MPB" faz uma alusão à música histórica "Pra Não Dizer que Não Falei das Flores", de Geraldo Vandré, e será interpretado pelo puxador Bruno Ribas.