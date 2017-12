Império de Casa Verde aposta no universo dos sonhos Quarta escola a desfilar no Grupo Especial do carnaval paulistano, a Império de Casa Verde traz ao Sambódromo do Anhembi um enredo sobre os sonhos que mudaram o mundo. Com "Sonhadores do mundo inteiro: uni-vos!", a agremiação aposta nos ideais de personalidades como Nelson Mandela, Martin Luther King, Bob Marley e Salvador Dalí, entre outros.