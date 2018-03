Império deixa a avenida e encerra os desfiles de SP A Império da Casa Verde teve que correr para conseguir cumprir o tempo regulamentar e encerrar sem contratempos os desfiles do Grupo Especial do carnaval de São Paulo. As escolas têm de fazer a apresentação em um período entre 55 e 65 minutos e a Império tirou o último pé do Sambódromo aos 63 minutos. Um dos problemas ocorreu na entrada do carro alegórico do Tigre, que simboliza a escola. O veículo demorou a entrar na avenida, o que acabou provocando a abertura de um buraco entre o carro e a última ala, mas depois a escola recuperou o tempo perdido.