Impermeabilizantes Cascalhamento É uma solução simples, rápida e de baixo custo de execução. A desvantagem é que o cascalhamento tem baixa durabilidade e precisa ser refeito, em alguns casos, anualmente O cascalho usado é o mesmo empregado no revestimento de ruas e é encontrado em pedreiras. É preciso remover ou quebrar pedras que tiverem diâmetro maior que 10 centímetros para não machucar os cascos dos animais O cascalho é colocado em camadas de 20 a 30 centímetros de altura recobrindo uma largura equivalente ao comprimento de 2,5 bois a partir das bordas do bebedouro. Depois de ser espalhado, deve-se compactá-lo com socadores manuais ou com a roda de um trator Concretamento O revestimento do local com concreto é uma solução que tem custo mais elevado do que o cascalhamento e deve ser feita no período de seca Embora os custos sejam mais altos, a durabilidade é maior: uma obra bem planejada pode durar mais de 30 anos A borda de cochos e bebedouros deve ser calçada com uma camada de concreto de 10 centímetros de espessura e numa distância de 2 metros de largura Para cada metro quadrado de calçamento, são necessários 35 quilos de cimento, 50 litros de areia seca, 40 litros de pedra britada 1 e 40 litros de pedra britada 2 e 20 litros de água