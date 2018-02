Implante de coração artificial tem avanços

PARIS

Uma companhia francesa anunciou que dispõe de tecnologia para tornar a implantação de um coração artificial um procedimento cirúrgico comum.

A Carmat está nos estágios finais dos testes pré-clínicos de seu coração artificial para pacientes com insuficiência cardíaca em fase terminal. A companhia espera começar os testes em seres humanos até o final de 2011 e lançar a tecnologia no mercado europeu em 2013.

O dispositivo, feito de tecido sintético e animal, é movido por dois motores elétricos em miniatura. Implantado no peito do paciente depois da retirada do coração doente, utiliza as informações captadas por sensores para imitar a atividade do órgão natural. É operado por um microcontrole e movido por indução eletromagnética através da pele ou de um plugue implantado atrás da orelha do paciente.

A Carmat calcula que o aparelho custará de US$ 176 mil (R$ 314 mil) a US$ 226 mil (R$ 403 mil). Considerando todos os gastos necessários com hospital e cirurgia, o custo poderá superar os US$ 315 mil (R$ 562 mil), mais ou menos o de um transplante.

O desenvolvimento do aparelho levou 15 anos. Entre os envolvidos está Alain Carpentier, o cirurgião e cientista francês que, com Albert Starr, recebeu o Prêmio Albert Lasker de 2007 de Pesquisa Médico-Clínica. A Fundação Lasker, de Nova York, elogiou o trabalho de desenvolvimento das válvulas do coração artificial, afirmando que "prolongou e melhorou as condições de vida de milhões de pessoas com doenças cardíacas".

No boletim de novembro de 2009 da Academia National de Medicina, Carpentier escreveu que, em vez de utilizar modelos mais antigos de corações artificiais construídos para pesquisa animal, os criadores do novo aparelho procuraram usar os instrumentos da revolução digital.

Outros feitos. A companhia francesa não é a primeira a produzir corações 100% artificiais, que se destinam a substituir órgãos muito danificados e doentes. A SynCardia, de Tucson (EUA), produz atualmente o único coração artificial provisório aprovado, dando prosseguimento ao desenvolvido pelo pioneiro Jarvik-7, que William DeVries implantou em um homem em 1982. Seu aparelho, movido por um pequeno compressor a ar que pode ser carregado em uma mochila, foi implantado em mais de 800 pacientes como ponte para um transplante.

A Abiomed, de Danvers (EUA), produz o AbioCor, movido a eletricidade. O Instituto Nacional de Coração, Pulmão e Sangue, braço dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA, financia dois grupos, um do Texas e outro de Ohio. Outro aparelho é desenvolvido por cientistas do Instituto Helmholtz de Engenharia Biomédica da Universidade de Aachen da Alemanha. /