Implosão de prédio em favela de São Paulo é marcada para 16 horas

SÃO PAULO - A implosão do Edifício Moinho, danificado durante um incêndio na Favela Moinho em 22 de dezembro, na região central de São Paulo, foi marcada oficialmente para as 16 horas deste domingo, e não para as 17 horas como previsto pela Prefeitura na sexta.

O prefeito Gilberto Kassab e técnicos contratados pela Prefeitura e da Defesa Civil estiveram no local hoje para última vistoria e instalação dos explosivos.

Serão utilizados para a implosão aproximadamente 800 quilos de dinamite. A limpeza no local deve ser feita logo em seguida.

A Prefeitura pediu que os moradores de um raio de 500 metros do local deixem suas casas duas horas antes da demolição e que retornem às residências 30 minutos depois.

O risco de desabamento do prédio mantém proibida a circulação dos trens da CPTM que passavam próximos à região. As linhas Rubi e Diamante foram interditadas entre as Estações Barra Funda e Luz e Barra Funda e Júlio Prestes, respectivamente, e podem ser liberadas a partir da terça-feira.

O incêndio na Favela do Moinho deixou dois mortos e 1,5 mil desabrigados. 368 barracos pegaram fogo.