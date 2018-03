Implosão de prédio interdita amanhã trecho da Berrini A avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, na região de Pinheiros, zona sul da cidade, terá um trecho interditado a partir das 8h30 de amanhã, para serviços de demolição de um edifício. O prédio de 16 andares, que será demolido por meio de implosão, localiza-se no número 1.400 da avenida, na esquina com a Rua Geraldo Flausino Gomes. Após a implosão, a Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini permanecerá interditada devido ao entulho no local. Após constatação pela Engenharia de Campo da CET de que o local não oferece riscos à segurança dos motoristas e usuários, a via será liberada. Os motoristas que desejam acessar a Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, sentido bairro, junto à Praça General Gentil Falcão, deverão trafegar pela Avenida Padre Antônio José dos Santos, seguir à direita em frente até a Rua Guaraiuva, à direita Avenida Jornalista Roberto Marinho retornando para a via de origem na Avenida Chucri Zaidan. Já no sentido Centro, os motoristas que desejam acessar a Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, junto à Rua Arizona, deverão trafegar pela Rua Arizona, à esquerda Rua Conceição de Monte Alegre, Rua Guararapes, virar à esquerda para retornar à Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini.