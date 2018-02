Implosão de trecho da Perimetral é adiada para dia 24 A implosão de um trecho de 1.050 metros do Elevado da Perimetral, via do centro do Rio semelhante ao Minhocão de São Paulo, foi adiada em uma semana. Prevista para ocorrer no dia 17 à tarde, foi transferida para as 7 horas do dia 24. De acordo com o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PMDB), a mudança ocorreu para permitir uma preparação mais adequada da implosão.