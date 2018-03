Importação de trigo pelo Brasil soma 487,9 mil t em abril

As compras externas do cereal do Brasil atingiram 488,8 mil toneladas em abril do ano passado.

O volume do último mês registrou ligeira queda na comparação com as importações de março, que atingiram 512,6 mil toneladas.

Assim como em março, a Argentina se manteve como o principal fornecedor do trigo ao Brasil em abril, com desembarques se 276,6 mil toneladas, informou a Associação Brasileira da Indústria de Trigo (Abitrigo).

O trigo da Argentina voltou a dominar as chegadas do produto importado ao Brasil em março, após perder a liderança para os Estados Unidos em 2013 e nos dois primeiros meses de 2014, diante de uma oferta limitada no país vizinho por problemas na safra.

Mesmo assim, os EUA forneceram 822,7 mil toneladas para o Brasil no acumulado do ano, contra 692,9 mil toneladas do somatório da Argentina.

Ao final de abril, a Argentina liberou a exportação adicional de 500 mil toneladas de trigo do ciclo 2013/14, com o total exportável na temporada somando 1,5 milhão de toneladas no ano-safra.

O volume liberado pela Argentina, no entanto, equivale a apenas um mês das importações brasileiras, e compradores esperam uma redução de tarifa para compras fora do Mercosul nos próximos meses, o que permitiria aos moinhos comprarem o produto dos EUA com menores custos.

As importações do produto norte-americano pelo Brasil somaram 127 mil toneladas em abril.

O preço médio do produto importado no mês passado foi de 318,17 dólares por tonelada, abaixo dos 356,12 dólares registrados no mesmo período de 2013, mas acima dos 312,10 dólares de março deste ano.

(Por Roberto Samora)