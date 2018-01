Importar pelos Correios é uma operação simples A importação via Correios é o serviço que permite que qualquer pessoa compre produtos em qualquer parte do mundo por meio da internet, de catálogos ou outro meio qualquer e ter este produto entregue em suas mãos pelos Correios. A operação é muito simples. Quando sua remessa postal chega ao Brasil, ela é entregue a Alfândega brasileira (Secretaria da Receita Federal), que fará a liberação alfandegária (vistoria e aplicação ou isenção do Imposto de Importação). As encomendas isentas de Imposto de Importação são imediatamente entregues pelos Correios. Para remessas tributadas, os Correios entregam um aviso de chegada ao destinatário, solicitando sua presença para pagamento do imposto e retirada da encomenda. Produtos de até US$ 500 podem ter o imposto pago direto na agência dos Correios.