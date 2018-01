Impostos para empresas de tecnologia cresceram 57% desde 99 As empresas de tecnologia sofrem no Brasil com os excessos da carga tributária, a exemplo do que acontece com outros setores produtivos. Na área de serviços de informática, por exemplo, esta carga teve acréscimo de até 57% entre os anos de 1999 e 2006, segundo estudo divulgado pelo Sindicato das Empresas de Informática (Seprorj). Para cada R$ 100,00 reais faturados, R$17,43 (ou R$18,23 - dependendo do regime de tributação) são consumidos diretamente na forma de impostos e R$ 22,40 como encargos sociais. O risco, segundo o presidente da entidade, Benito Paret, é a degradação dos negócios, em um processo de sucateamento tecnológico provocado pela incapacidade de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, pois somente a mão-de-obra absorve cerca de 60% do faturamento das empresas. O consultor empresarial Luis Claudio Botelho, sócio da Botelho & Botelho Advogados e Consultores Empresariais, contratada para fazer o estudo, diz que esses valores representam que 39,83% (ou 40,63%) do faturamento das empresas são retidos pelos governos em impostos ou encargos sociais. O cálculo exclui tributos como IPVA, IPTU, IPI e ICMS, por exemplo. O levantamento mostra que, dependendo do regime de recolhimento (lucro presumido ou real), a elevação da carga tributária muda, mas sempre ocorre. Existem três grupos de empresas: desenvolvedoras, mantenedoras ou revendedoras de software e as de infra-estrutura. Essas sociedades podem ser enquadradas nos seguintes regimes de tributação: lucro real ou lucro presumido, onde não há diferença de tratamento em função do serviço prestado. Cerca de 90% das empresas de TI estão enquadradas no regime de lucro presumido e tiveram acréscimo de 53% na carga tributária desde 1999 (considerada a alíquota de 5% de ISS). Entre as enquadradas no regime de lucro real, as desenvolvedoras e/ou revendedoras de software tiveram acréscimo de 9% desde 1999. Já as instaladoras/mantenedoras de infra-estrutura chegaram aos 57%.