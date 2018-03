Imprensa espanhola chama Ronaldinho de dorminhoco

O atraso de Ronaldinho Gaúcho para pegar o ônibus do Barcelona que levou a equipe ao aeroporto rendeu a pecha de "dorminhoco" ao jogador na imprensa espanhola. O clube convocou 18 jogadores na terça-feira às 9h para a viagem e na hora da saída do estádio do Camp Nou, faltava Ronaldinho. O craque acabou perdendo o ônibus e foi direto para o aeroporto de El Prat, em Barcelona, de onde o time embarcou para Glasgow, na Escócia, para enfrentar o Celtic pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Segundo a imprensa espanhola, Ronaldinho se atrasou porque ficou dormindo. O assessor de imprensa do Barcelona reconheceu o atraso diante dos jornalistas que acompanharam a equipe, mas disse que "Ronaldinho não chegou por causa de um grande engarrafamento". Pelo menos três jornas espanhóis, no entanto, se baseram em rumores que surgiram no clube para dizer que que o jogador não só perdeu o ônibus, como quase não embarcou, porque não se levantou da cama na hora certa. O jornal esportivo AS na edição desta quarta-feira vai mais longe e acusa o jogador de "insistir em desafiar o clube com atos de indisciplina". O AS também questiona a explicação do engarrafamento ao comparar o brasileiro com os companheiros de time no Barcelona, Messi e Gudjohnsen, que são seus vizinhos no município catalão de Castesldefels (a 30 km de Barcelona) e foram pontuais no compromisso de terça-feira. Multas O jornal ABC também diz que o jogador teria ficado dormindo. "Não é uma perseguição", diz o ABC, acrescentando que o jogador "se presta" a que "lhe apontem com o dedo e falem dele, desta vez por ficar dormindo e chegar tarde". Na edição desta quarta-feira o jornal La Razón colocou o atraso como manchete: "Ronaldinho ficou dormindo e chegou tarde" e recordou o código interno do Barcelona, que impõe multas para cada atleta que perca a hora dos compromissos do clube. Apesar do atraso e das gozações dos companheiros e jornalistas no aeroporto de El Prat, em Barcelona, Ronaldinho recebeu as brincadeiras com um sorriso e viajou acompanhado pela irmã dele, Daisy, para o vôo que saiu às 10h50. Para a BBC Brasil a assessoria de imprensa do clube insistiu na versão do engarrafamento e que o jogador recebeu a recomendação de seguir direto para o aeroporto para não perder o avião também. Sobre a possibilidade de multa, a resposta foi que "a decisão é da comissão técnica e os códigos internos devem permanecer no âmbito interno do clube". Mas confirmou que existe precedente de multas por atrasos. "É o normal", disse a assessoria. A imprensa espanhola aposta em outra polêmica para o jogo desta quarta-feira: se Ronaldinho entrará ou não no chamado grupo dos "4 fantásticos" - o ataque goleador formado por Messi, Henry, Eto'o e Ronaldinho. É a segunda vez em seis meses que o técnico Frank Rijkaard tem a possibilidade de escalar o quarteto completo, por problemas anteriores de contusões. Em uma charge no jornal esportivo Sport, Ronaldinho aparece desenhado barrado do quarteto. O brasileiro pergunta se ele não era parte dos 4 fantásticos, e escuta a resposta de um dos jogadores: "Era". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.