Impressora registrará a identidade do usuário em documentos As empresas japonesas Ricoh e Hitachi Software Engineering desenvolveram um sistema que registrará as digitais do usuário nos documentos impressos a fim de evitar o vazamento de informação, informou nesta quarta-feira, 22, a imprensa local. O novo dispositivo exige que, após ordenar a impressão, o usuário se identifique pondo seu dedo sobre um leitor integrado à impressora, segundo o jornal econômico "Nihon Keizai". A informação ficará gravada nos documentos, permitindo rastrear a identidade da pessoa que imprimiu um documento. O novo sistema terá uma capacidade de armazenar informação de cerca de 100 pessoas e custará 15 milhões de ienes (cerca de US$ 127 mil). O objetivo de vendas é de 200 unidades em três anos, diz o jornal, acrescentando que a Ricoh tem planos de desenvolver com a Hitachi Software outros programas para aumentar a segurança nos escritórios.