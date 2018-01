In-Stat prevê 400 milhões de usuários de banda larga em 2010 O crescimento da banda larga em serviços DSL e de cable modem, além de serviços sem fio e de satélite levará o número de internautas acessando a Web em alta velocidade a quase dobrar nos próximos quatro anos, diz a empresa de pesquisas In-Stat. De acordo com a empresa, até o final de 2010, o mundo contará com 413 milhões de usuários de alguma modalidade de acesso rápido. Um dos vetores deste crescimento será a introdução de novas aplicações de comunicação e entretenimento que explorarão as conexões rápidas, o que estará associado à queda nos custos de serviços. Os acessos por linhas DSL devem ser maioria, respondendo por 69% das conexões. Segundo estimativas da In-Stat, em fevereiro de 2006 o número total de usuários de banda larga passava de 200 milhões.