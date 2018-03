Inauguradas em SP mais 3 unidades da Fundação Casa Antiga Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa) inaugurou ontem 3 novas unidades, cada qual com capacidade para 56 menores, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Uma das unidades será destinada a meninas e dará início às atividades em março. As informações são da assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Justiça.