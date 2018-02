Inbrands firma acordo para adquirir grife Mandi por R$40 mi

Do valor a ser pago, que exclui a dívida líquida da Mandi, metade será paga em dinheiro e os 20 milhões de reais restantes por meio de aumento de capital da Inbrands, com a emissão de 2.862.528 novas ações ordinárias.

Com 33 lojas, a Mandi é controlada pelo empresário Alexandre Brett, do grupo BR Labels, que detém as marcas VR, VR Kids e Calvin Klein Jeans no Brasil.

No final de novembro, a Inbrands -dona das marcas Ellus, Richards e Alexandre Herchcovitch- anunciou a compra da Companhia das Marcas, dona da marca Richards e acionista controladora das marcas Salinas e Bintang, por 135 milhões de reais.

(Por Vivian Pereira)